На Земле началась сильная магнитная буря
Отмечается, что во вторник, 10 июня, начались геомагнитные колебания силой до четырех баллов. Метеозависимые люди могут ощущать влияние Солнца. Скорость солнечного ветра останется в пределах нормы — около 478 километров в секунду.
На Земле началась сильная магнитная буря. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии РАН.
Отмечается, что во вторник, 10 июня, начались геомагнитные колебания силой до четырех баллов.
Метеозависимые люди могут ощущать влияние Солнца.
Скорость солнечного ветра останется в пределах нормы — около 478 километров в секунду.