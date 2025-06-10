На Земле началась сильная магнитная буря

Отмечается, что во вторник, 10 июня, начались геомагнитные колебания силой до четырех баллов. Метеозависимые люди могут ощущать влияние Солнца. Скорость солнечного ветра останется в пределах нормы — около 478 километров в секунду.