На улице Новоселов в Рязани сбили мотоциклиста

Судя по кадрам, авария случилась на перекрестке, там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. На месте работают скорая, реанимация и полиция. Предположительно, водителя двухколесного транспорта госпитализировали. Подробности произошедшего пока неизвестны.