На улице Новоселов в Рязани сбили мотоциклиста
Судя по кадрам, авария случилась на перекрестке, там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. На месте работают скорая, реанимация и полиция. Предположительно, водителя двухколесного транспорта госпитализировали. Подробности произошедшего пока неизвестны.
На улице Новоселов в Рязани сбили мотоциклиста. Об этом во вторник, 10 июня, сообщает Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».
Судя по кадрам, авария случилась на перекрестке, там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
На месте работают скорая, реанимация и полиция. Предположительно, водителя двухколесного транспорта госпитализировали.
Подробности произошедшего пока неизвестны.