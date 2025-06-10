Из рязанских аптек пропал антирезусный иммуноглобулин для беременных

Отмечается, что препарат, который предотвращает резус-конфликт матери и плода, исчез из 75 регионов России. Лекарства нет, например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Самарской и Тверской областях.