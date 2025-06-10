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Грузовик насмерть сбил женщину на трассе М-5 в Рязанской области
Трагедия случилась днем 9 июня на 293 километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. 37-летний житель Самарской области, управляя грузовым автомобилем «Ситрак», сбил 77-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Грузовик насмерть сбил женщину на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия случилась днем 9 июня на 293 километре автодороги М-5 «Урал» в Шиловском районе. 37-летний житель Самарской области, управляя грузовым автомобилем «Ситрак», сбил 77-летнюю местную жительницу.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.