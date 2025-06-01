В Рязанской области пропал 36-летний мужчина
Местонахождение мужчины неизвестно с 31 мая 2025 года. Приметы: рост — 189 сантиметров, нормального телосложения, волосы — черные, глаза — карие. Одежда: серый свитер, синие спортивные штаны, серые кроссовки. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112: 8 (800) 700-54-52.
В поселке Выша Шацкого района пропал 36-летний Руслан Аршакян. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт».
Местонахождение мужчины неизвестно с 31 мая 2025 года.
Приметы: рост — 189 сантиметров, нормального телосложения, волосы — черные, глаза — карие.
Одежда: серый свитер, синие спортивные штаны, серые кроссовки.
Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112: