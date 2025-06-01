Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры

Переговоры с украинской стороной запланированы 2 июня. При этом точное время начала процесса пока неизвестно. Делегации встретятся в стамбульском дворце Чираган. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российская делегация будет готова к продолжению переговорного процесса с самого утра 2 июня. Напомним, предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая. Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.

Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле. Об этом 1 июня сообщает РЕН ТВ.

Переговоры с украинской стороной запланированы на 2 июня. При этом точное время начала процесса пока неизвестно. Делегации встретятся в стамбульском дворце Чираган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российская делегация будет готова к продолжению переговорного процесса с самого утра 2 июня, передает РЕН ТВ.

Напомним, предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая. Россия и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000.