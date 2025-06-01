Дроны атаковали Мурманскую область
Беспилотники 1 июня атаковали Мурманскую область, сообщил губернатор Андрей Чибис в соцсетях. По его словам на территории региона работает ПВО. Правоохранители и экстренные службы направлены на место происшествия. «Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях. Прошу не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе где запечатлена работа ПВО», — написал Чибис.
Дроны 1 июня атаковали Мурманскую область, сообщил губернатор Андрей Чибис в соцсетях.
По его словам, на территории региона работает ПВО. Правоохранители и экстренные службы направлены на место происшествия.
«Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях. Прошу не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе где запечатлена работа ПВО», — написал Чибис.
Напомним, 1 июня Рязань атаковали БПЛА, поврежден жилой дом. В Иркутской области налету беспилотников подверглась воинская часть.