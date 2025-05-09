В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Отмечается, что авария произошла в ночь на 9 мая на 3-м километре окружной дороги в рабочем поселке Сараи. В салоне машины находились четыре человека, один из пассажиров погиб, еще трое получили тяжелые травмы. На месте происшествия работали сотрудники региональной Госавтоинспекции, рязанского СУ СКР, областной прокуратуры. Проводится расследование.
В Рязанской области в ДТП погиб молодой человек. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что авария произошла в ночь на 9 мая на 3-м километре окружной дороги в рабочем поселке Сараи. В салоне машины находились четыре человека, один из пассажиров погиб, еще трое получили тяжелые травмы.
На месте происшествия работали сотрудники региональной Госавтоинспекции, СУ СКР, прокуратуры.
Уточняется, что проводится расследование.