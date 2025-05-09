В Рязанской области объявлен оранжевый уровень опасности
В отдельных районах Рязанской области ожидаются заморозки. Столбики термометров покажут отметки -2, 0 °C. Оранжевый уровень опасности установили до 9:00 11 мая.
В пятницу, 9 мая, в Рязанской области объявили оранжевый уровень опасности. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра РФ.
В отдельных районах Рязанской области ожидаются заморозки. Столбики термометров покажут отметки -2, 0 °C.
Оранжевый уровень опасности установили до 9:00 11 мая.