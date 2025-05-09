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В Рязани подросток катался на крыше легковушки
По словам очевидцев, видео засняли на Московское шоссе. На опубликованных кадрах видно, что один из подростков забрался на крышу автомобиля, который едет по проезжей части. Двое других молодых людей катались, высунувшись в окно. В пресс-службе региональной ГАИ сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязани подросток катался на крыше легковушки. Кадры опубликованы в соцсетях 8 мая.

По словам очевидцев, видео засняли на Московское шоссе. На опубликованных кадрах видно, что один из подростков забрался на крышу автомобиля, который едет по проезжей части. Двое других молодых людей катались, высунувшись в окно.

В пресс-службе региональной ГАИ сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео доступно по ссылке.