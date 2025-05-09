По главной улице Солотчи прошел «Бессмертный полк»
Шествие организовала префектура Солотчи. Жители прошли по главной улице микрорайона с портретами родственников. Чествование памяти погибших стартовало на Монастырской площади с возложения цветов и гирлянды воинской славы к памятнику жителям микрорайона, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Праздник продолжился показательными выступлениями десантников и концертом. Также работала полевая кухня.
По главной улице Солотчи прошел «Бессмертный полк». Об этом 9 мая сообщила пресс-служба горадминистрации.
Шествие организовала префектура Солотчи. Жители прошли по главной улице микрорайона с портретами родственников.
Чествование памяти погибших стартовало на Монастырской площади с возложения цветов и гирлянды воинской славы к памятнику жителям микрорайона, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Праздник продолжился показательными выступлениями десантников и концертом. Также работала полевая кухня.