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По главной улице Солотчи прошел «Бессмертный полк»
Шествие организовала префектура Солотчи. Жители прошли по главной улице микрорайона с портретами родственников. Чествование памяти погибших стартовало на Монастырской площади с возложения цветов и гирлянды воинской славы к памятнику жителям микрорайона, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Праздник продолжился показательными выступлениями десантников и концертом. Также работала полевая кухня.

По главной улице Солотчи прошел «Бессмертный полк». Об этом 9 мая сообщила пресс-служба горадминистрации.

Шествие организовала префектура Солотчи. Жители прошли по главной улице микрорайона с портретами родственников.

Чествование памяти погибших стартовало на Монастырской площади с возложения цветов и гирлянды воинской славы к памятнику жителям микрорайона, участвовавшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Праздник продолжился показательными выступлениями десантников и концертом. Также работала полевая кухня.