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Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в апреле
Самыми редкими женскими именами стали Тея, Ариэль, Элина, Эрика, Лия, Евангелина, Мила. Чаще всего девочек называли Варварами, Софиями и Евами. Редкими мужскими именами стали Эмиль, Христофор, Аким, Богдан, Ильян. Чаще всего называли мальчиков Матвеями. Вторыми по популярности у девочек стали имена Виктория, Аделина, Мария, Дарья, Александра, Ксения, Кира, у мальчиков — Кирилл, Тимофей, Евгений, Лев, Вадим, Максим, Савелий, Михаил. Всего в апреле в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 93 малыша, из которых 49 — мальчики, 44 — девочки.

Названы самые редкие имена новорожденных в Рязани в апреле. Соответствующую информацию разместила пресс-служба Рязанского областного перинатального центра в соцсетях.

Самыми редкими женскими именами стали Тея, Ариэль, Элина, Эрика, Лия, Евангелина, Мила. Чаще всего девочек называли Варварами, Софиями и Евами.

Редкими мужскими именами стали Эмиль, Христофор, Аким, Богдан, Ильян. Чаще всего называли мальчиков Матвеями.

Вторыми по популярности у девочек стали имена Виктория, Аделина, Мария, Дарья, Александра, Ксения, Кира, у мальчиков — Кирилл, Тимофей, Евгений, Лев, Вадим, Максим, Савелий, Михаил.

Всего в апреле в МФЦ перинатального центра зарегистрировали 93 малыша, из которых 49 — мальчики, 44 — девочки.