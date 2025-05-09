Минобороны: ВСУ во время перемирия попытались прорваться через границу России

Помимо этого, Украина попыталась провести 15 атак и одну разведку боем в ЛНР и ДНР. В общей сложности оборонное ведомство сообщило о 5026 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, в том числе 1455 обстрелах из ствольной артиллерии, танков и минометов, 23 с применением реактивных систем залпового огня. Уточняется, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня.

ВСУ во время перемирия попытались прорваться через границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом 9 мая сообщило Минобороны в соцсетях.

Помимо этого, Украина попыталась провести 15 атак и одну разведку боем в ЛНР и ДНР.

В общей сложности оборонное ведомство сообщило о 5026 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, в том числе 1455 обстрелах из ствольной артиллерии, танков и минометов, 23 с применением реактивных систем залпового огня.

Уточняется, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.