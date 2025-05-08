Рязанский госпиталь ветеранов войн возглавила Наталья Перегудова
Ранее она исполняла обязанности главврача после ухода Натальи Осычной. Перегудова является ассистентом кафедры госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы РязГМУ, доцентом, кандидатом медицинских наук.
Рязанский областной клинический госпиталь ветеранов войн возглавила Наталья Перегудова. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.
Ранее она исполняла обязанности главврача после ухода Натальи Осычной.
Перегудова является ассистентом кафедры госпитальной терапии с курсом медико-социальной экспертизы РязГМУ, доцентом, кандидатом медицинских наук.
Фото: соцсети Натальи Перегудовой.