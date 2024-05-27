В рязанском областном клиническом госпитале для ветеранов войн сменился главврач
Отмечается, что прежний руководитель госпиталя Наталья Осычная покинула пост. Свою должность она занимала с 2007 года.
В рязанском областном клиническом госпитале для ветеранов войн сменился главврач. Информация об этом появилась на сайте госпиталя.
Отмечается, что прежний руководитель госпиталя Наталья Осычная покинула пост. Свою должность она занимала с 2007 года.
Сейчас обязанности главного врача исполняет Наталия Перегудова.
Фото: rokgvv.ru