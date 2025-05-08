Рязанцы снова сообщили о бродячих животных на улице Новоселов

«Новоселов дом 55, каждое утро — вот так, стая бродячих собак, вот как хотите, так и водите детей в школу и детский сад или на детскую площадку. В отлов звонила, сказали, что у бродячих собак есть „права“ быть во дворе дома, а я со своими детьми должна их обходить, облетать и тд», — говорится в сообщении. Местные жители опасаются, что животные могут навредить им или детям. В комментариях пользователи указали, что подобная ситуация наблюдается также у дома № 58.

Рязанцы снова сообщили о бродячих животных на улице Новоселов. Пост об этом в четверг, 8 мая, разместил Telegram-канал «Подслушано в Рязани».

«Новоселов дом 55, каждое утро — вот так, стая бродячих собак, вот как хотите, так и водите детей в школу и детский сад или на детскую площадку. В отлов звонила, сказали, что у бродячих собак есть „права“ быть во дворе дома, а я со своими детьми должна их обходить, облетать и тд», — говорится в сообщении.

Местные жители опасаются, что животные могут навредить им или детям. В комментариях пользователи указали, что подобная ситуация наблюдается также у дома № 58.

Ранее рязанцы уже заявляли о проблеме.