Рязанцы сообщили о стае бродячих собак на улице Новоселов
Животных заметили у дома № 55. По словам местных жителей, они угрожают безопасности несовершеннолетних. «Власти и службы отлова бездействуют, жалобы игнорируются. Родители боятся отпускать детей в школу, сад и на площадки», — говорится в посте.
Рязанцы сообщили о стае бродячих собак на улице Новоселов. Об этом во вторник, 6 мая, сообщает Telegram-канал «Рязань».
Животных заметили у дома № 55. По словам местных жителей, они угрожают безопасности несовершеннолетних.
«Власти и службы отлова бездействуют, жалобы игнорируются. Родители боятся отпускать детей в школу, сад и на площадки», — говорится в посте.