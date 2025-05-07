В США заявили, что Украина готова к заключению договора о перемирии с Россией
Киев предложил создать 30-ти километровую буферную зону. То есть, по 15 километров с украинской стороны и столько же с российской.
В США заявили, что Украина готова к заключению договора о перемирии с Россией. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на спецпосланника президента США Кита Келлога.
По его словам, Киев предложил создать 30-ти километровую буферную зону. То есть, по 15 километров с украинской стороны и столько же с российской.