В Рязанской области запечатлели стаю серых журавлей
В кадр попали более 25 птиц. «Продолжаю тему крупных птиц. Серые журавли на пролете», — написал автор поста. Ранее о возвращении серых журавлей сообщил Окский заповедник.
В Рязанской области запечатлели стаю серых журавлей. Об этом в среду, 7 мая, сообщает Telegram-канал «Мещерский тупик».
В кадр попали более 25 птиц.
«Продолжаю тему крупных птиц. Серые журавли на пролете», — написал автор поста.
Ранее о возвращении серых журавлей сообщил Окский заповедник.