В Окский заповедник вернулись серые журавли
Серые журавли вернулись с зимовки. «На длинных журавлиных ногах можно заметить цветные кольца — это значит, что птицы побывали в руках орнитологов, изучающих миграции серых журавлей и прочие интересные аспекты их жизни», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Серые журавли прилетели на болота Окского заповедника. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в соцсетях заповедника.
Серые журавли вернулись с зимовки.
«На длинных журавлиных ногах можно заметить цветные кольца. Это значит, что птицы побывали в руках орнитологов, изучающих миграции серых журавлей и прочие интересные аспекты их жизни», — рассказала старший научный сотрудник Надежда Панкова.
Фото: Telegram-канал Окского заповедника