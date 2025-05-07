В Рязани на территории Торгового городка установили самолет
Самолет с номером «RA-35043» расположился слева от входа и первого павильона. Согласно открытым данным с 1969 по 2016 год он находился в сасовском летном училище. Кроме того, рязанскую ВДНХ продолжают украшать и готовить ко Дню Победы. Ранее жителям и гостям города рассказали, какие мероприятия пройдут на территории Торгового городка 9 мая.
В Рязани на территории Торгового городка установили самолет Ан-2 «кукурузник». В этом убедилась корреспондент РЗН. Инфо.
Самолет с номером «RA-35043» расположился слева от входа и первого павильона. Согласно открытым данным с 1969 по 2016 год он находился в сасовском летном училище.
Кроме того, рязанскую ВДНХ продолжают украшать и готовить ко Дню Победы.
Ранее жителям и гостям города рассказали, какие мероприятия пройдут на территории Торгового городка 9 мая.