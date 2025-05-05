Жителям и гостям рассказали о программе мероприятий на Рязанской ВДНХ 9 мая
Посетителей площадки ждет концертная программа от Рязанского областного Дворца культуры и искусства, бесплатные мастер-классы, а также выставка военных артефактов.
Жителям и гостям рассказали о программе мероприятий на Рязанской ВДНХ 9 мая. Об этом сообщается в соцсетях пространства.
Посетителей площадки ждет концертная программа от Рязанского областного Дворца культуры и искусства, бесплатные мастер-классы, а также выставка военных артефактов.