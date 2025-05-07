В России могут распространить льготную ипотеку на молодых ученых

Мера должна действовать для научных сотрудников в госучреждениях (подведомственных правительству или федеральным органам исполнительной власти), а также преподавателей вузов. К заемщикам будут предъявлять следующие требования: наличие ученой степени кандидата или доктора наук, не менее пяти лет профессионального стажа в научной или научно-педагогической сфере, а также возрастные ограничения — до 35 лет для кандидатов наук и до 40 лет для докторов наук.

В России могут распространить льготную ипотеку на молодых ученых. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Он направил соответствующую просьбу премьер-министру Михаилу Мишустину.

Мера должна действовать для научных сотрудников в госучреждениях (подведомственных правительству или федеральным органам исполнительной власти), а также преподавателей вузов.

К заемщикам будут предъявлять следующие требования: наличие ученой степени кандидата или доктора наук, не менее пяти лет профессионального стажа в научной или научно-педагогической сфере, а также возрастные ограничения — до 35 лет для кандидатов наук и до 40 лет для докторов наук.