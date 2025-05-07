В День Победы в Рязани изменят маршрут общественного транспорта

Из-за закрытия движения транспорта на Соборной площади с 06:00 до 18:00 9 мая 2025 года вводятся следующие изменения в маршрут общественного транспорта: троллейбусы маршрута № 1 от остановочного пункта «Дом художника» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении); автобусы маршрута № 90М2 в прямом направлении от остановочного пункта «Гостиница Первомайская» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Каширина, далее по своему маршруту, в обратном направлении из мкр. Канищево без изменения.

В День Победы в Рязани изменят маршрут общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за закрытия движения транспорта на Соборной площади с 06:00 до 18:00 9 мая 2025 года вводятся следующие изменения в маршрут общественного транспорта:

троллейбусы маршрута № 1 от остановочного пункта «Дом художника» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановочного пункта «пл. Мичурина» (в прямом и обратном направлении);

автобусы маршрута № 90М2 в прямом направлении от остановочного пункта «Гостиница Первомайская» следуют по Первомайскому проспекту, ул. Каширина, далее по своему маршруту, в обратном направлении из мкр. Канищево без изменения.

В связи с закрытием движения транспорта по Первомайскому проспекту от улицы Вокзальной до улицы Дзержинского с 06:00 до 22:00 9 мая 2025 года вводят следующие изменения:

маршруты троллейбусов №№ 1, 9, 10, 16, 16А из Московского района следуют до остановочного пункта «ТД Барс» и обратно;

маршруты троллейбусов №№ 5 В, 5н от остановки «Дом художника» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 2 от остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно следуют по ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., ул. Дзержинского, далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№ 7, 7А, 13, 15, 24, 27 от остановки «Дом художника» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрутов №№ 41М2, 46 М², 47 М², 53 М², 66 М², 68 М³, 73 М², 75 М² от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 58М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., далее по своему маршруту;

автобусы маршрута № 88М2 от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, ул. Маяковского, далее по своему маршруту;

автобусы маршрутов №№ 30М3, 50 М³, 71 М², 95 М² от остановки ТД «Барс» и обратно следуют по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., ул. Дзержинского, далее по своим маршрутам;

автобусы маршрута № 77М2 от остановки «Вокзал Рязань-2» и обратно следует по Вокзальной ул., Вокзал Рязань-1, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту.

Также изменения вводят в маршрутах движения городского пассажирского транспорта с 18:40 до 19:30 9 мая 2025 года в связи с закрытием движения по Первомайскому проспекту от ул. Дзержинского до площади Ленина по маршруту движения колонны курсантов, участников парада в Москве:

движение автобусов маршрутов №№ 7, 7А, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 33 М², 41 М², 46 М², 47 М², 49 М², 53 М², 65 М², 66 М², 68 М², 73 М², 75 М², 77 М², 88 М², 90 М², 99 М² приостанавливается и возобновляется по мере прохождения колонны курсантов, участников парада в Москве;

движение троллейбусов маршрутов №№ 1, 5 В, 5н, 10, 16 приостанавливается и возобновляется по мере прохождения колонны курсантов, участников парада в Москве;

троллейбусы маршрута № 3 от остановки «Радиоуниверситет» следуют по ул. Гагарина, Спортивной ул., ул. Есенина, ул. Горького, ул. Новая, Касимовскому шоссе далее по своему маршруту, в обратном направлении от конечной остановки «Городская больница № 11» без изменения.

Ранее стало известно, что в Рязани с 8 по 10 мая ограничат движение электросамокатов и велосипедов.