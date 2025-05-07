В Рязани с 8 по 10 мая ограничат движение электросамокатов и велосипедов
Ограничения вводят в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Размещение и передвижение электросамокатов и велосипедов запретят на следующих территориях: улица Вокзальная; Первомайский проспект; площадь Ленина; улица Соборная; улица Кольцова; улица Краснорядская; Соборная площадь; улица Почтовая; Кремлевский сквер; Лыбедский бульвар. Также ограничения на размещение и передвижение введут на примыкающих к ним улицам с 18:00 8 мая до 6:00 10 мая 2025 года в соответствии с прилагаемой схемой.
В Рязани с 8 по 10 мая ограничат движение электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ограничения вводят в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Размещение и передвижение электросамокатов и велосипедов запретят на следующих территориях:
- улица Вокзальная;
- Первомайский проспект;
- площадь Ленина;
- улица Соборная;
- улица Кольцова;
- улица Краснорядская;
- Соборная площадь;
- улица Почтовая;
- Кремлевский сквер;
- Лыбедский бульвар.
Также ограничения на размещение и передвижение введут на примыкающих к ним улицах с 18:00 8 мая до 6:00 10 мая 2025 года в соответствии с прилагаемой схемой.