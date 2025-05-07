В Рязани с 8 по 10 мая ограничат движение электросамокатов и велосипедов

Ограничения вводят в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Размещение и передвижение электросамокатов и велосипедов запретят на следующих территориях: улица Вокзальная; Первомайский проспект; площадь Ленина; улица Соборная; улица Кольцова; улица Краснорядская; Соборная площадь; улица Почтовая; Кремлевский сквер; Лыбедский бульвар. Также ограничения на размещение и передвижение введут на примыкающих к ним улицам с 18:00 8 мая до 6:00 10 мая 2025 года в соответствии с прилагаемой схемой.

В Рязани с 8 по 10 мая ограничат движение электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ограничения вводят в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Размещение и передвижение электросамокатов и велосипедов запретят на следующих территориях:

улица Вокзальная;

Первомайский проспект;

площадь Ленина;

улица Соборная;

улица Кольцова;

улица Краснорядская;

Соборная площадь;

улица Почтовая;

Кремлевский сквер;

Лыбедский бульвар.

Также ограничения на размещение и передвижение введут на примыкающих к ним улицах с 18:00 8 мая до 6:00 10 мая 2025 года в соответствии с прилагаемой схемой.