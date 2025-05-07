Участник драки на рязанской дороге рассказал подробности произошедшего

Водитель автомобиля Tank решил устроить самосуд, несмотря на то что сам нарушил правила. «На первой и второй записи с видеорегистратора видно, что он влезает на круг без правил, попутно показывая мне средний палец, на что я посигналил и показал аналогичный жест в ответ. Затем он начинает „погоню“ за мной. Затем данный персонаж нарушил ПДД в очередной раз, проехав по встречной полосе движения», — отметил водитель Audi. Далее автохам перекрыл дорогу оппоненту и начал избивать его через окно.

Участник драки на рязанской дороге рассказал подробности произошедшего. Информация появилась в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Инцидент произошел на площади Свободы. По словам автора поста, водитель автомобиля Tank решил устроить самосуд, несмотря на то что сам нарушил правила.

«На первой и второй записи с видеорегистратора видно, что он влезает на круг без правил, попутно показывая мне средний палец, на что я посигналил и показал аналогичный жест в ответ. Затем он начинает „погоню“ за мной. Затем данный персонаж нарушил ПДД в очередной раз, проехав по встречной полосе движения», — прокомментировал водитель Audi.

Далее автохам перекрыл дорогу оппоненту и начал избивать его через открытое окно.