На улице Свободы в Рязани автомобилисты устроили драку
«Водитель автомобиля Tank выехал на встречку, догнал водителя на Audi A6, снял с него ботинок и налупил этим ботинком ему по лицу», — говорится в сообщении. На кадрах видно, как мужчина наносит удары в открытое окно иномарки. Причины произошедшего неизвестны.
На улице Свободы в Рязани автомобилисты устроили драку. Об этом в среду, 7 мая, сообщает Telegram-канал «Рязанский вестник».
«Водитель автомобиля Tank выехал на встречку, догнал водителя на Audi A6, снял с него ботинок и налупил этим ботинком ему по лицу», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как мужчина наносит удары в открытое окно иномарки. Причины произошедшего неизвестны.