Стало известно, кто из иностранных гостей приедет на парад Победы в Москву
Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР.
Стало известно, кто из иностранных гостей приедет на парад Победы в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента Юрия Ушакова.
На параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут присутствовать 29 зарубежных лидеров.
Ожидается прибытие председателя КНР Си Цзиньпина, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, президента Сербии Александара Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо, а также руководителей большинства бывших республик СССР.