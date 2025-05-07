Рязанцам напомнили о штрафах за запуск беспилотников
В Рязанской области действует режим повышенной готовности. За запуск беспилотников предусмотрены штрафы: физическим лицам от 30 до 50 тыс. руб.; должностным лицам от 50 до 100 тыс. руб.; юридическим лицам от 300 до 500 тыс. руб. или административную приостановку деятельности на срок до 90 суток.
Рязанцам напомнили о штрафах за запуск беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Там напомнили, что в Рязанской области действует режим повышенной готовности.
За запуск беспилотников предусмотрены штрафы:
- физическим лицам от 30 до 50 тыс. руб.;
- должностным лицам от 50 до 100 тыс. руб.;
- юридическим лицам от 300 до 500 тыс. руб. или административную приостановку деятельности на срок до 90 суток.