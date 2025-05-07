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«Попов воскрес!» В Рязани отметили День радио
В среду, 7 мая, в Рязани отметили День радио. Сотни выпускников рязанского радиоуниверситета разных лет собрались во дворе вуза около памятника Александру Попову отметить круглую дату — 130 лет со дня создания радио. Выпускники фотографировались перед памятником Попову, обнимались и делились рассказами о своей взрослой жизни. Некоторые принесли таблички, чтобы было удобнее найти «своих», другие обращались к ведущим мероприятия, которые объявляли присутствующим номер группы, год выпуска и место встречи. Ведущие периодически объявляли в микрофон «Попов воскрес», и собравшиеся нестройным хором отвечали «Воистину Попов».

В среду, 7 мая, в Рязани отметили День радио. Сотни выпускников рязанского радиоуниверситета разных лет собрались во дворе вуза около памятника Александру Попову отметить круглую дату — 130 лет со дня создания радио.

Выпускники фотографировались перед памятником Попову, обнимались и делились рассказами о своей взрослой жизни. Некоторые принесли таблички, чтобы было удобнее найти «своих», другие обращались к ведущим мероприятия, которые объявляли присутствующим номер группы, год выпуска и место встречи. Ведущие периодически объявляли в микрофон «Попов воскрес», и собравшиеся нестройным хором отвечали «Воистину Попов».

Некоторые принесли цветы, которые дарили друг другу или планировали возложить к памятнику Попова. Были в руках у некоторых выпускников разных лет и фляжки с подозрительным содержимым.

Чтобы пройти в здание университета, нужно было зарегистрироваться и получить временный пропуск. Во внутреннем дворе проходил товарищеский футбольный матч между студентами и сотрудниками университета.