PepsiCo может вернуться в Россию
Американская компания планирует зарегистрировать товарный знак «Rockstar» для продажи напитков, воды, энергетиков и фруктовых соков. Заявка подана в ведомство 30 апреля, в качестве заявителя указана компания «ПепсиКо». Напомним, компания приостановила деятельность в РФ в марте 2022 года.
Компания PepsiCo может вернуться в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспатент.
Американская компания планирует зарегистрировать товарный знак «Rockstar» для продажи напитков, воды, энергетиков и фруктовых соков.
Заявка подана в ведомство 30 апреля, в качестве заявителя указана компания «ПепсиКо».
Напомним, компания приостановила деятельность в РФ в марте 2022 года.