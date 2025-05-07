Над Рязанской областью отменили угрозу атаки БПЛА
Информация поступила жителям в среду, 7 мая, в 21:43. «Отбой угрозы БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в сообщении. Напомним, о возможных налетах беспилотников рязанцев дважды предупреждали 6 мая.
Над Рязанской областью отменили угрозу атаки БПЛА. Об этом сказано в рассылке от РСЧС.
Информация поступила жителям в среду, 7 мая, в 21:43.
«Отбой угрозы БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Единый номер вызова экстренных оперативных служб 112», — говорится в сообщении.
Напомним, о возможных налетах беспилотников рязанцев дважды предупреждали 6 мая.