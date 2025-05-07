На улице Почтовой в Рязани начали менять основание лавочек
Отмечается, что работы ведут несколько человек. «Наконец-то ремонтируют лавочки. Работники убирают старые перекладины, рядом лежат новые, в пропитке, а не с лаковой краской, которая облупится через неделю, как на старых», — написала рязанка.
На улице Почтовой в Рязани начали менять основание лавочек. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.
Отмечается, что работы ведут несколько человек.
«Наконец-то ремонтируют лавочки. Работники убирают старые перекладины, рядом лежат новые, в пропитке, а не с лаковой краской, которая облупится через неделю, как на старых», — написала рязанка.