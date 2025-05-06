В Рязанской области пенсионерка перевела мошеннику более 600 тысяч
Отмечается, что пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил пенсионерку перевести накопления на «безопасный» счет. Женщина отправила более 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Во время расследования установили, что похищенные денежные средства поступили на счет жителя Самарской области. Прокуратура направила в суд иск и потребовала взыскать с владельца счета всю сумму. Заявленные требования удовлетворены.
В Ухоловском районе пенсионерка перевела мошеннику более 600 тысяч рублей. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что пожилой женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил пенсионерку перевести накопления на «безопасный» счет. Женщина отправила более 600 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Во время расследования установили, что похищенные денежные средства поступили на счет жителя Самарской области.
Прокуратура направила в суд иск и потребовала взыскать с владельца счета всю сумму.
Заявленные требования удовлетворены.