В годы Великой Отечественной войны мобилизовали 320 тысяч рязанцев
Уточняется, что на фронт ушли 4,5 тысячи рязанских женщин. К 80-летию Победы Рязаньстат опубликовал специальное статистическое издание, в котором содержатся данные о социально-экономическом развитии региона в 1940—1990 годы и в современности. Кроме того, в фонд Красной Армии из региона отправили 870 миллионов рублей. Медалью «За доблестный труд» наградили 263 тысячи тружеников тыла.
В годы Великой Отечественной войны из Рязанской области на фронт отправились 320 тысяч жителей. Соответствующую информацию опубликовал Рязаньстат.
Уточняется, что на фронт ушли 4,5 тысячи рязанских женщин.
К 80-летию Победы Рязаньстат опубликовал специальное статистическое издание, в котором содержатся данные о социально-экономическом развитии региона в 1940—1990 годы и в современности. С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, в фонд Красной Армии из региона отправили 870 миллионов рублей. Медалью «За доблестный труд» наградили 263 тысячи тружеников тыла.
Ранее рязанцев пригласили на бесплатные экскурсии, посвященные 80-летию Победы. Мероприятия запланированы на 8 мая.