Рязанцев пригласили на бесплатные экскурсии, посвященные 80-летию Победы
Экскурсии пройдут 8 мая. Их темой станут события Великой Отечественной войны, связанные с Рязанью. Участники узнают, какой вклад внесли наши земляки в Великую Победу. Также в этом году запланирована дополнительная автобусная экскурсия. Маршрут начинается с площади Победы в 12:00. Всего в городе пройдет девять экскурсий. Возрастное ограничение — 7+
Рязанцев пригласили на бесплатные экскурсии, посвященные 80-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Экскурсии пройдут 8 мая. Их темой станут события Великой Отечественной войны, связанные с Рязанью. Участники узнают, какой вклад внесли наши земляки в Великую Победу.
Также в этом году запланирована дополнительная автобусная экскурсия. Маршрут начинается с площади Победы в 12:00.
Всего в городе пройдет девять экскурсий. На них можно записаться по
Возрастное ограничение — 7+