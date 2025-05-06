Ряжску и Шилову присвоили почетные звания
Согласно документу, Ряжск стал «Городом трудовой славы», Шилово — «Населенным пунктом трудовой славы». Отмечается, что звания присвоили за значительный вклад жителей региона в достижение победы в Великой Отечественной войне, героизм и самоотверженность. Ранее в Рязани открыли выставку «Парад победителей». В библиотеке имени Горького представили картины и книги о Великой Отечественной войне и ее участниках.
Городу и поселку Рязанской области присвоили почетные звания. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовали «Рязанские ведомости» в понедельник, 5 мая. Согласно документу, Ряжск стал «Городом трудовой славы», Шилово — «Населенным пунктом трудовой славы». Отмечается, что звания присвоили за значительный вклад жителей региона в достижение победы в Великой Отечественной войне, героизм и самоотверженность.
Ранее в Рязани открыли выставку «Парад победителей». В библиотеке имени Горького представили картины и книги о Великой Отечественной войне и ее участниках.