В Рязани открыли выставку «Парад победителей»
Выставку открыли в понедельник, 5 мая, в рязанской областной библиотеке имени Горького. На ней посетителям представили картины и книги о Великой Отечественной войне и ее участниках, модели техники того времени, а также документальный фильм о параде победы. Выставка будет работать до 6 июля. Вход бесплатный. Возрастное ограничение 6+
В Рязани открыли выставку «Парад победителей». Об этом сообщает ИД «Пресса».
Выставку открыли в понедельник, 5 мая, в рязанской областной библиотеке имени Горького. На ней посетителям представили картины и книги о Великой Отечественной войне и ее участниках, модели техники того времени, а также документальный фильм о параде победы.
Выставка будет работать до 6 июля. Вход бесплатный.
Возрастное ограничение 6+