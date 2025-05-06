Из украинского плена вернулись двое рязанцев
Всего в списке указано 205 имен освобожденных российских военнослужащих. Среди них есть рязанцы Дмитрий К. 2001 года рождения и Василий К. 1987 года рождения.
Из украинского плена вернулись двое рязанцев. Соответствующая информация 6 мая размещена в Telegram-канале «ПСО „САРМАТ“».
Всего в списке указано 205 имен освобожденных российских военнослужащих. Среди них есть рязанцы Дмитрий К. 2001 года рождения и Василий К. 1987 года рождения.
Позже стало известно, что из плена вернулся только один рязанец.