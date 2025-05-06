Омбудсмен Епихина уточнила количество вернувшихся из плена рязанцев
Епихина заявила, что из украинского плена вернулся только один рязанец. Ранее сообщалось, что вернувшихся двое. Напомним, 6 мая Россия и Украина обменялись пленными по схеме 205 на 205.
Омбудсмен Епихина уточнила количество вернувшихся из плена рязанцев. Об этом она написала в своем личном Telegram-канале.
Епихина заявила, что из украинского плена вернулся только один рязанец. Ранее сообщалось, что вернувшихся двое.
Напомним, 6 мая Россия и Украина обменялись пленными по схеме 205 на 205.