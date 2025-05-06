Момент ДТП с курьером на Московском шоссе попал на видео
ДТП произошло около ТРЦ «Барс на Московском» 30 апреля. На кадрах видно, как курьер на электровелосипеде врезался в перестроившийся в автобусную полосу автомобиль. На месте работала реанимация.
Момент ДТП с курьером на Московском шоссе попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань Происшествия».
ДТП произошло около ТРЦ «Барс на Московском» 30 апреля. На кадрах видно, как курьер на электровелосипеде врезался в перестроившийся в автобусную полосу автомобиль.
На месте работала реанимация.