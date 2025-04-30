На Московском шоссе сбили курьера
ДТП произошло около ТРЦ «Барс на Московском». Судя по кадрам, легковушка сбила курьера. На месте происшествия работала реанимация и полиция. Официальная информация уточняется.
На Московском шоссе сбили курьера. Об этом в среду, 30 апреля, сообщили в соцсетях.
ДТП произошло около ТРЦ «Барс на Московском». Судя по кадрам, легковушка сбила курьера.
На месте происшествия работала реанимация и полиция.
Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"