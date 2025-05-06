Компания Henkel может вернуться в Россию

Немецкий химико-промышленный концерн подал заявки на регистрацию двух товарных знаков Persil и одну для товарного знака Losk. Под этими названиями в РФ продавались стиральные порошки для одежды и другая бытовая химия. Henkel прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России в марте 2022 года, а в мае 2023 года было объявлено о завершении сделки по продаже своих активов в российской юрисдикции на сумму в 54 млрд рублей.

Компания Henkel может вернуться в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспатент.

Немецкий химико-промышленный концерн подал заявки на регистрацию двух товарных знаков Persil и одну для товарного знака Losk. Под этими названиями в РФ продавались стиральные порошки для одежды и другая бытовая химия.

Henkel прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в России в марте 2022 года, а в мае 2023 года было объявлено о завершении сделки по продаже своих активов в российской юрисдикции на сумму в 54 млрд рублей.