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Немецкий концерн Henkel заявил об уходе из России
Сообщается, что такое решение компания приняла на фоне текущих событий на Украине. В настоящее время Henkel готовится к исполнению своего решения.

Немецкий концерн Henkel заявил об уходе из России. Информация об этом во вторник, 19 апреля, появилась на сайте производителя.

Сообщается, что такое решение компания приняла на фоне текущих событий на Украине. В настоящее время Henkel готовится к исполнению своего решения.

Уточняется, что в компании числятся 2500 сотрудников в России. Они продолжат работать и получать зарплату.

В Henkel добавили, что пока не могут подсчитать финансовые последствия ухода из России.

Напомним, что Henkel производит клей «Момент», «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan и другие.