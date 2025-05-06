К пристани Рязанского кремля прибыл земснаряд
Во вторник, 6 мая, к пристани в Рязанском кремле прибыл земснаряд, который готовится расчищать русло Трубежа для пассажирских и грузовых кораблей. Ранее территорию реки Трубеж у Рязанского кремля передали в зону федерального обслуживания.
К пристани Рязанского кремля прибыл земснаряд. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Во вторник, 6 мая, к пристани в Рязанском кремле прибыл земснаряд, который готовится расчищать русло Трубежа для пассажирских и грузовых кораблей.
Ранее территорию реки Трубеж у Рязанского кремля передали в зону федерального обслуживания.