Территорию реки Трубеж у Рязанского кремля передали в зону федерального обслуживания

Территорию возле реки включили в зону обслуживания федеральным учреждением «Канал им. Москвы». Отмечается, что в этом районе специалисты углубили дно водоема, чтобы малые туристические суда могли заходить к набережной кремля.

Территорию реки Трубеж у Рязанского кремля передали в зону федерального обслуживания. Об этом стало известно во время отчета Павла Малкова, его цитирует Telegram-канал «Рязинформбюро».

Территорию возле реки включили в зону обслуживания федеральным учреждением «Канал им. Москвы».

Отмечается, что в этом районе специалисты углубили дно водоема, чтобы малые туристические суда могли заходить к набережной кремля.