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Рязанцев попросили помочь семье с ребенком, в доме которых сгорела крыша
Пожар произошел рано утром 3 мая в селе Срезнево Рыбновского района. Как рассказали родственники, загорелся сарай. После огонь перешел на крышу дома. Родственники предположили, что произошло короткое замыкание. Семья с восьмилетним ребенком успела вынести из дома некоторые вещи. Сейчас пострадавшие от пожара временно живут у родственников. Всех, кто может помочь семье, попросили переводить средства по номеру телефона +7 (999) 764-60-88 (Т-Банк, Елена М.) или карты 2200700482329058. Ранее стало известно, что в результате пожара повреждены крыша жилого дома и кровля гаража. Хозпостройка сгорела.

Рязанцев попросили помочь семье, в доме которых сгорела крыша. Об этом РЗН. инфо сообщили родственники.

Пожар произошел рано утром 3 мая в селе Срезнево Рыбновского района.

Как рассказали родственники, загорелся сарай. После огонь перешел на крышу дома. Родственники предположили, что произошло короткое замыкание.

Семья с восьмилетним ребенком успела вынести из дома некоторые вещи.

Сейчас пострадавшие от пожара временно живут у родственников.

Всех, кто может помочь семье, попросили переводить средства по номеру телефона +7 (999) 764-60-88 (Т-Банк, Елена М.) или карты 2200700482329058.

Ранее стало известно, что в результате пожара повреждены крыша жилого дома и кровля гаража. Хозяйственная постройка сгорела. Площадь возгорания составила 192 квадратных метра.

Фото: соцсети, Алена Динеева