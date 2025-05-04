Рязанцев попросили помочь семье с ребенком, в доме которых сгорела крыша

Рязанцев попросили помочь семье, в доме которых сгорела крыша. Об этом РЗН. инфо сообщили родственники.
Пожар произошел рано утром 3 мая в селе Срезнево Рыбновского района.
Как рассказали родственники, загорелся сарай. После огонь перешел на крышу дома. Родственники предположили, что произошло короткое замыкание.
Семья с восьмилетним ребенком успела вынести из дома некоторые вещи.
Сейчас пострадавшие от пожара временно живут у родственников.
Всех, кто может помочь семье, попросили переводить средства по номеру телефона
Ранее стало известно, что в результате пожара повреждены крыша жилого дома и кровля гаража. Хозяйственная постройка сгорела. Площадь возгорания составила 192 квадратных метра.
Фото: соцсети, Алена Динеева