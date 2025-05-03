В Рязанской области произошел серьезный пожар
Информация о пожаре поступила в субботу, 3 мая, в 4:40. В результате повреждены крыша жилого дома и кровля гаража. Хозяйственная постройка сгорела. В 5:15 пожар локализовали, в 5:40 ликвидировали открытое горение. В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники. Пострадавших нет.
В селе Срезнево в Рязанской области произошел серьезный пожар. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила в субботу, 3 мая, в 4:40. В результате повреждены крыша жилого дома и кровля гаража. Хозяйственная постройка сгорела.
В 5:15 пожар локализовали, в 5:40 ликвидировали открытое горение.
В тушении участвовали 11 человек и три единицы техники.
Пострадавших нет.
Фото: группа «Дягилево ВКонтакте», Алена Динеева