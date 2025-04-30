В Кремле анонсировали выход фильма про Путина
Отмечается, что его покажут на телеканале «Россия». Картина расскажет о том, как президент 25 лет руководит страной. Песков призвал посмотреть фильм, ведь «работали очень талантливые люди».
В Кремле анонсировали выход фильма про Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Отмечается, что его покажут на телеканале «Россия».
Картина расскажет о том, как президент 25 лет руководит страной.
Песков призвал посмотреть фильм, ведь «работали очень талантливые люди».