Жителей Центральной России предупредили о похолодании

По словам синоптика, начало лета в Центральной России будет прохладнее, чем конец весны. Вильфанд пояснил, что теплая погода была связана с антициклоном, но на выходных все поменяется. В воскресенье, 1 июня, будет примерно на 5 градусов ниже, чем в последнюю неделю мая, погода станет облачной. Но синоптик считает, что это все равно выше климатической нормы.