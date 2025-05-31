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Жителей Центральной России предупредили о похолодании
По словам синоптика, начало лета в Центральной России будет прохладнее, чем конец весны. Вильфанд пояснил, что теплая погода была связана с антициклоном, но на выходных все поменяется. В воскресенье, 1 июня, будет примерно на 5 градусов ниже, чем в последнюю неделю мая, погода станет облачной. Но синоптик считает, что это все равно выше климатической нормы.

Жителей Центральной России предупредили о похолодании на выходных. Об этом 31 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости.

По словам синоптика, начало лета в Центральной России ожидается прохладнее, чем конец весны.

Вильфанд пояснил, что теплая погода была связана с антициклоном, но на выходных все поменяется. В воскресенье, 1 июня, ожидается примерно на 5 градусов ниже, чем в последнюю неделю мая. Погода станет облачной. Но синоптик считает, что это все равно выше климатической нормы.